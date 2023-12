De Laurentiis: “Red Bird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia”

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport questa mattina, Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietario del Napoli, ha parlato...

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport questa mattina, Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietario del Napoli, ha parlato della situazione del calcio europeo e italiano a margine della ricomparsa della Superlega dopo la sentenza della Corte Ue, a cui lui stesso è favorevole. De Laurentiis ha parlato così del calcio nostrano: "Ma in Italia chi sono i veri imprenditori del calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia. Chi parla a suo nome fa i conti dei bilanci che…"

Sui Friedkin, proprietari della Roma che ieri si è schierata ufficialmente contro la Superlega: "Vorrei avere il piacere di vedere in Lega Dan Friedkin e suo figlio qualche volta. Li ho incontrati a Los Angeles per parlare di cinema, ma qui non vengono. E nessuno si ribella all’idea balzana di una Supercoppa che neanche gli arabi vorrebbero".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.