De Ketelaere: “L’Atalanta è l’opportunità giusta al momento giusto”

Il belga ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali dell'Atalanta: "Ho scelto l’Atalanta perché penso che sia l’opportunità giusta al momento giusto, anche per il modo di giocare, che è buono per me. Anche quando ero in Belgio l’Atalanta mi seguiva, ho sentito dell’interesse del club e un anno dopo sono qui. La mia impressione da avversario è che la squadra abbia tanta energia e tanta qualità. È arrivata quinta in campionato ed è molto forte, è perfetta per me ora. Oggi ho parlato anche con il mister che mi ha detto di essere contento per il mio arrivo, mi immagino un bel futuro. Sono un ragazzo a cui piace molto lavorare e passare il tempo con gli amici e la famiglia, ma anche con i miei compagni. Dopo questi giorni sono molto contento di poter cominciare a giocare. Sono felice di essere qui all’Atalanta anche per i tifosi che mi hanno aspettato, spero di vederli il prima possibile".