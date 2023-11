De Grandis: “Giroud una leggenda, ma ad oggi Thuram…”

Il giornalista De Grandis ha commentato la scelta di Deschamps di mandare in campo Thuram invece di Giroud

Il campionato di calcio è fermo a causa della pausa nazionali. Sono tanti i giocatori del Milan impegnati con i rispettivi paesi, tra i quali c’è anche Olivier Giroud con la Francia. Tuttavia il francese non sta giocando per lasciare il posto al nerazzurro Thuram, preferito dall’allenatore Deschamps. Proprio di questo ha parlato il giornalista De Grandis ai microfoni di Sky Sport.

Sulla titolarità di Thuram ai danni di Giroud

“Sono entrambi forti ma molto diversi, è normale che in questo momento Deschamps preferisca l’interista, che è più giovane e più funzionale al gioco dei francesi. Giroud è una leggenda, che potrà servire in momenti delicati della partita, anche non dal primo minuto”.