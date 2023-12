De Grandis: “Recuperata pedina importante, ora giocatori al loro posto”

Stefano De Grandis ha commentato le scelte di formazione di Pioli per la sfida di oggi tra Milan e Monza ai microfoni di Sky Sport 24. Sul recupero di Kjaer : “Con una sola pedina, Kjaer, hai nuovamente una formazione con tutti i giocatori al proprio posto. Recuperi Theo, che diventa un uomo che ti fa scorribande sulla fascia e ti permette di avere spinta. Florenzi è un altro che il suo mestiere lo sa fare, mentre Kjaer-Tomori hanno esperienza. Kjaer nell’anno dello scudetto fece una stagione pazzesca. Ora è un po’ calato, però è un giocatore che ha tanta esperienza e mestiere".

"Da capire se la mediana sarà a tre o se Loftus-Cheek giocherà un pochino più avanti. Poi può entrare anche Bennacer: il suo recupero è importantissimo, diventa quasi il regista del Milan . Va ad occupare una pedina che al Milan manca di default da inizio stagione. Nessuno di chi sta giocando in quel ruolo lì, né Reijnders, né Krunic e né Musah sono registi”.

