Mercato Milan, deciso il futuro di Lazetic: ecco cosa succederà

L'attaccante del Milan in questa stagione è stato in prestito in Olanda al Fortuna Sittard: ecco che cosa succederà alla fine della stagione

Lorenzo Focolari Redattore 19 maggio - 19:16

Il Milanin questo momento sta cercando di progettare il prossimo futuro. In attesa di sapere chi sarà il prossimo allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli, il club dovrà occuparsi anche di alcuni affari di calciomercato.

Un capitolo di cui occuparsi sarà il destino di diversi giocatori che hanno passato questa stagione in prestito. E uno di questi è Marko Lazetic. Come riferito da Calciomercato.com infatti, l'attaccante serbo non resterà al Fortuna Sittard.

Il classe 2004 ha giocato pochissimo quest'anno in Olanda, collezionando solo 8 presenze. Lazetic quindi tornerà a Milanello nelle prossime settimane e poi il club rossonero gli troverà una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.