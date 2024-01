Parla De Siervo: “Il Var? Uno strumento che continuiamo a supportare…”

Le polemiche attorno al VAR continuano a tenere banco nel corso di questo periodo. Ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri

L'amministratore delegato della Lega Serie A ha detto la sua riguardo la tecnologia e più specificatamente il VAR. Al momento il campionato sa benissimo che non può fare a meno di uno strumento di analisi così importante. Nonostante qualche errore di troppo che ha scatenato i fans del Milan. Non ci resta che passare alle dichiarazioni proprio dell'A.D.

" La Serie A sta cercando di rimanere vicino ai propri tifosi . E lo ha fatto tra gli altri anche con questo centro Var tanto discusso in queste ore, ma è un elemento di logica e di analisi che ci appartiene e che continuiamo a supportare, bisogna dare il massimo del supporto agli arbitri. Abbiamo la fortuna di vedere un campionato sempre più interessante rispetto ai campionati stranieri in cui vince sempre lo stesso".

Queste le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa che ha presentato ufficialmente l'uscita dell'album dei calciatori panini 2023/2024. Un vero e proprio pezzo di storia italiana. Si spera che possano aiutare a far diminuire gli errori arbitrali e le polemiche dei fans.

