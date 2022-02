De Siervo: “Vogliamo promuovere la Serie A all’estero”

L'ad della Lega di Seria Luigi De Siervo ha parlato alla Reuters in merito ad un progetto per promuovere la Serie A

Calcio e Finanza ha riportato le parole di Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A in quale ha detto: “Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali". Queste le parole dell'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo in merito ad un progetto per promuovere il nostro campionato nel Mondo.

Le parole di Gabriele Gravina su Terracciano commissario ad acta per la Lega di Serie A

"La Lega di A è sempre stata autonoma nell'ambito dei principi dell'ordinamento sportivo. Chi dice che non lo è mai stato perché la federazione ha bloccato non si sa cosa, ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta. Quello che mi auguro è di avere una Lega forte che rivendichi una leadership di contenuti, non urlata perché così non gli verrà mai riconosciuta. Vogliamo una Lega in grado di essere la motrice del calcio italiano".

Sulla richiesta al governo per i ristori

"So che la sottosegretaria Vezzali si sta impegnando per trasformare il tavolo tecnico che ho richiesto in tavolo governativo. Lunedì sono stato convocato da Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e abbiamo parlato di caro bollette e delle altre priorità del calcio. Non chiederò più ristori perché sentire ancora 'no' mortifica il nostro impegno. Stiamo lavorando per dare una pari dignità al mondo del calcio rispetto ad altri settori dell’economia. C'è un giro d'affari attorno alle scommesse che in Italia ammonta a 15 miliardi di euro, chiediamo la tutela del nostro diritto d’autore". Queste le parole del presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Gabriele Gravina sui ristori e sulla nomina di Terracciano come commissario ad acta per la Lega di Serie A.