De Siervo: «Offerta DAZN in linea con gli OTT nel resto d’Europa»

E’ appena terminata una delle stagioni più emozionanti di sempre per la Serie A TIM, che solo all’ultima giornata ha assegnato il titolo e stabilito tutte le posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee e per la salvezza. Siamo già pronti per tuffarci nel nuovo campionato, il cui calendario sarà svelato il 24 giugno nella prima data utile, proprio per consentire a tutti di programmare al meglio una stagione complicata dalla pausa per il Mondiale in Qatar».

Fino a questo momento il costo mensile di Dazn era di 29,99 euro a utente, senza limiti di dispositivi abbinati e con l'unica soglia di due visioni in contemporanea. In realtà, però, molti abbonati avevano aderito a una promozione di lancio a 10 euro in meno. L'introduzione di Dazn Plus, invece, in arrivo a settembre, costerà 39,90 e permetterà la visione tramite due dispositivi in contemporanea da reti differenti (e il limite di dispositivi registrati sale da 2 a 6). "L'account di Dazn - si legge nella comunicazione - è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte". Ufficialmente, quindi, non è consentita la condivisione del profilo con amici e parenti non conviventi. Gli abbonati possono recedere dal contratto, senza costi, entro 60 giorni.