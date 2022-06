De Rossi: “I giocatori li abbiamo sempre avuti ed anche ora…”

Daniele De Rossi, collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, ha parlato del momento difficile che sta vivendo l’Italia.

MANCINI – «L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirato fuori da una situazione analoga. Ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta, così come il materiale, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha 2 anni per preparare una manifestazione può prendersi tempo per programmare. Uno prepara le partite, poi vedremo cosa dirà il campo. Ma dipende anche da voi: se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Sono cose che il mister valuterà e penso che cambierà qualcosa».

Il 18 marzo 2021 entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana, come uno degli assistenti del CT Roberto Mancini. Molto apprezzato dai giocatori, tra i quali ritrova diversi ex compagni, partecipa alla vittoriosa spedizione al campionato d'Europa 2020, diventando come il team manager Gabriele Oriali sia campione d'Europa che del Mondo. Nel successivo mese di agosto comunica tuttavia la sua scelta di lasciare lo staff tecnico della nazionale per allenare in prima persona. Nel mese di novembre torna tuttavia nel Club Italia della Federazione, come assistente tecnico a disposizione delle nazionali giovanili maschili dall'Under-15 all'Under-20. Fa ritorno nello staff di Mancini nel gennaio 2022.