De Paola: “Berlusconi vuole investire? Allora poteva rimanere al Milan…”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ospite nell’editoriale di TMW Radio. Di un estratto del suo intervento:

“Con una squadra inferiore alle altre, ha battuto tutte le big del calcio: Psg, Chelsea, Manchester City e Liverpool. Vede la partita come pochi altri, fa i cambi giusti e sa valorizzare i giocatori anche in ruoli diversi. Le critiche ci stanno, ma non meritava di essere considerato ‘bollito’. Non ha fatto bene nella sua seconda stagione al Napoli, ma la prima è stata molto positiva”.