De Laurentiis: “Dopo il 4-0 con il Milan, l’1-1 Champions con la sfortuna”

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa - riportata live da TuttoNapoli.net - ricordando gli scontri con il Milan della passata stagione: "Ci sono rimasto male nell'uscita dalla Champions perché mi aspettavo di vincerla. Se è andata in finale l'Inter a 20 punti da noi, perché non potevamo giocarcela noi?! Vincere lo Scudetto importantissimo, ma pure la Champions... in finale mi dava già la partecipazione al mondiale per club della Fifa che vale almeno 100 milioni di investimenti ulteriori. Al Premio Bearzot al Maschio Angioino il 24 marzo dico Spalletti resterà con noi, lui non smentisce, dopo il 4-0 col Milan, 18 aprile poi Napoli-Milan 1-1 Champions, con la sfortuna, rigore sbagliato".