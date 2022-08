Milan, Ambrosini stupisce tutti: “De Ketelaere? Ecco penso del belga”

Ambrosini è rimasto completamente folgorato da De Ketelaere. Intervenuto su Dazn, ha rilasciato una dichiarazione… d'amore per il belga

Redazione Il Milanista

Massimo Ambrosini lascia tutti sbalorditi. Le sue recenti dichiarazioni sulla stellina del Milan, Charles De Ketelaere, hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno mai si sarebbe aspettato delle dichiarazioni del genere, così sorprendenti e allo stesso modo così inaspettate. L'ex centrocampista e capitano del Diavolo, ora opinionista e telecronista sportivo per Dazn e Amazon Prime, ha voluto dire la sua in merito all'acquisto più oneroso compiuto in quest'estate dal tandem dirigenziale Massara-Maldini. Le sue son parole destinate a far risvegliare - qualora ce ne fosse seriamente bisogno - quei pochi detrattori rimasti contro il povero De Ketelaere.

Ambrosini ha rilasciato le sue affermazioni durante la trasmissione televisiva "Sunday Night Square", visibile sul servizio streaming Dazn. Parole destinate a far rumore le sue. E noi, cari amici e lettori immancabili del nostro network, IlMilanista.it, non possiamo far altro che riportarvi anche queste dichiarazioni in anteprima per voi. Qui di seguito potrete leggere le dichiarazioni rilasciate dall'ex mediano Massimo Ambrosini su Charles De Ketelaere: "È un giocatore forte, che ha fisico, tecnica, è intelligente, che migliorerà perché sembra essere predisposto a questo tipo di calcio e a prendere insegnamenti da una squadra come il Milan. E poi come tocca il pallone… Ha anche forza nelle gambe per girare intorno all'avversario e partire. Ha le caratteristiche del giocatore moderno: forza, velocità e resistenza".

Insomma, delle parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio o altra interpretazione. Per l'ex Fiorentina, fra l'altro, Charles sarà destinato a diventare grande nel Milan. Di più: da come ne parla, sembra proprio che Massimo se ne sia (quasi) innamorato. Per la sua abilità di stare in campo, per le sue giocate, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Sembra proprio che il Diavolo, secondo l'opinionista, abbai fatto "il colpo dell'estate". Ora starà a Charles continuare ad incantare tutti. E attenzione che questo sabato si gioca il derby di Milano! Che possa essere lui l'uomo decisivo? Staremo a vedere, i tifosi rossoneri sognano ad occhi aperti.