De Keteleare-Milan: ci siamo, in corso lo scambio di documenti

De Ketelaere al Milan, ci siamo. Stando alle ultime notizie rilasciate da TMW finalmente nelle ultimissime ore si è sbloccata la trattativa

Redazione Il Milanista

Charles De Ketelaere al Milan, ci siamo. Stando alle ultime notizie rilasciate da TMW finalmente nelle ultimissime ore si è sbloccata la trattativa: è infatti in corso la fase di preparazione e scambio di documenti tra il club rossonero e il Bruges per il trasferimento in Serie A del belga classe 2001 (per un'operazione economica che dovrebbe aggirarsi intorno ai 32 milioni di euro più bonus e percentuale sulla rivendita). Già nel pomeriggio dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva che permetterà al giocatore, domani, di arrivare a Milano.

Sembra così destinata a dover essere premiata la volontà di Milan e De Ketelaere, decisissimi a garantirsi fedeltà reciproca. Charles è stato da sempre molto sicuro di venire a Milano. Il Milan ha sempre avuto CDK come prima opzione per la trequarti. Pioli non vede l’ora di averlo a Milano.

Anche De Ketelaere ormai conta le ore. Pur consapevole che manca ancora qualche dettaglio per chiudere l’accordo, il belga si è organizzato per viaggiare verso Milano già domani. Insomma, siamo oltre l’ottimismo.

Se c'è un calciatore che si avvicina ai rossoneri ce n'è un altro che si allontana notevolmente.L' O Jogo' spiega come le trattative tra Lille e PSG per Renato Sanches, orchestrate dal nuovo uomo mercato dei parigini, Luis Campos, tra l'altro ex dirigente proprio dei 'Dogues', siano arrivate alle battute finali. Sanches, dunque, sarà accontentato e si trasferirà al PSG con una formula, però, inaspettata. Il giocatore, infatti, prima prolungherà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 almeno per una stagione. A quel punto, passerà ai Campioni di Francia in carica con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.