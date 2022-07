De Ketelaere giura amore al Brugge, ma è pronto all’addio: le sue parole

Charles De Keteleare si è raccontato ad una lunga intervista concessa a Eleven Sports, nel nuovo format "No day off". Il classe 2001 si è raccontato a cuore aperto su alcuni temi d'estrema attualità, ma non solo. In particolar modo, si è soffermato anche sulla sua prossima scelta futura - se rimanere in Belgio o tentare il salto di qualità in una big europa. E il trequartista non ha avuto problemi: desidera ardentemente poter disputare la Champions League da protagonista. Il Milan ne é avvisato.