Charles De Ketelaere delude anche al Mondiale: solo 15 minuti giocati

Charles De Ketelaere ha deluso le aspettative durante il Mondiale in Qatar, proprio come in campionato con il Milan

Redazione Il Milanista

Il Milanha visto partire sette giocatori rossoneri per il Mondiale in Qatar. C’era grande aspettativa su tutti, ma in particolar modo su un giocatore nello specifico. Tutti i tifosi rossoneri speravano che il Mondiale in Qatar fosse l’occasione della svolta per Charles De Ketelaere. Invece il belga ha deluso anche in questa vetrina così importante, disputando soltanto quindici minuti contro il Marocco. Il giocatore non avrà un’ulteriore chance nella competizione iridata perché il suo Belgio è stato eliminato nella fase a gironi, avendo conquistato un solo punto in tre partite.

La situazione riguardante il belga spaventa i tifosi rossoneri, che hanno aspettato il suo arrivo per tutta l’estate. La società meneghina ha fatto un investimento importante sul ragazzo, spendendo per lui ben 35 milioni di euro. Il Club è sicuro delle doti del ragazzo e non ha dubbi sull’acquisto effettuato, anche se per adesso i numeri sono allarmanti. Finora il giocatore non è mai andato a segno con la maglia del Milan e ha fornito un solo assist nella terza giornata del campionato.

Il belga ha iniziato la stagione come titolare nella formazione di Pioli, ma poi è stato scansato da Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto per mettersi in mostra e per insidiare il nuovo arrivato per il posto da titolare nell’undici iniziale. Addirittura nella partita contro la Fiorentina, l’ex Bruges è rimasto in panchina tutto il tempo. La situazione inizia a preoccupare, perciò dovrà essere bravo il belga a rimboccarsi le maniche e a dimostrare a tutti il suo valore.