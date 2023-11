De Grandis: “Fiorentina più pericolosa in casa che al Franchi”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista ha detto la sua sulla partita tra Milan e Fiorentina, in programma stasera a San Siro

Dopo la sosta, è tempo di tornare in campo per i rossoneri. Alle 20:45 a San Siro il Milan affronterà la Fiorentina a Sn Siro. La squadra di Pioli cercherà di tornare a vincere dopo un periodo complicato. Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha detto la sua sul match.

L'opinione del giornalista su Milan-Fiorentina

"La Fiorentina gioca bene e affrontarla in casa forse è più pericoloso che affrontarla al Franchi. Nell'attacco del Milan mancano molti giocatori e quindi è un reparto che stato praticamente rifatto. Jovic deve fare per forza il titolare. La discontinuità del Milan deriva dal fatto che il mercato è stato buono, ma le alternative non si stanno dimostrando all'altezza dei titolari".