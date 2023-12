De Grandis: “Se fossi in Jovic ci rimarrei veramente male per il fatto che…”

In vista di Monza vs Milan ha parlato il noto giornalista Stefano De Grandis. Ecco tutte le sue parole....

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Stefano De Grandis che ha detto: "Io se penso a quello che sta passando Jovic ci rimango male, questo ragazzo legge da settimane sui giornali che il Milan sta cercando un attaccante per gennaio, e lui come dovrebbe sentirsi visto che sta pure facendo vedere delle belle cose?”.

Ancora le sue parole — “Sta segnando con buona continuità, in Champions ha fatto bene perchè ha esperienza per queste partite, io lo vedo bene al Milan, sta carburando piano piano e sta facendo vedere spunti interessanti". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Stefano De Grandis.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.