De Grandis: “Ecco cosa vi dico su Lukaku”; Il Milan pensa al riscatto di…

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del possibile colpo Romelu Lukaku all'Inter e di come cambierebbero gli scenari

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto il noto giornalista Stefano De Grandis il quale sui movimenti di mercato e più in particolar modo su un possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter si è così espresso: "Se all'Inter arrivasse Lukaku allora Simone Inzaghi sarebbe soddisfatto. Perché? Guardiamo il campionato di quest'anno: il Milan vince con merito, ma se ci fosse stato Lukaku forse le partite in cui l'Inter è andata in vantaggio e poi si è fatta rimontare, mi riferisco al derby perso 2-1 e alla partita col Bologna, non ci sarebbero state. Con Lukaku magari sarebbero finite diversamente".

Il giornalista Simone Rovera ha invece parlato di Mike Maignan

Simone Rovera, penna e voce illustre di Radio Monte Carlo Sport France, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e su Mike Maignan ha detto: “Maignan? È forte a tal punto che, da queste parti, c’è chi lo vorrebbe titolare anche in Nazionale a spese di un portiere come Hugo Lloris che è un monumento per il calcio francese. Questo fa capire quanto di buono ha fatto Magic Mike e quanto il Milan ha saputo valorizzarlo”. Queste le parole del noto giornalista Simone Rovera in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il quale si è espresso su Mike Maignan.

Mercato Milan - Il riscatto di Junior Messias ad un passo

Nel frattempo sembrerebbe ad un passo il riscatto del Milan per Junior Messias. Dopo la retrocessione del Crotone in Lega Pro il Milan ha chiesto e ootenuto uno sconto sul suo cartellino. Il giocatore brasiliano diventerà a tutti gli effetti un giocatore rossonero per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro.