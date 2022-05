De Carlo: “Milan al 90% Scudettato, ma l’anno prossimo farà più fatica”

Il noto giornalista Lapo De Carlo ha parlato della lotta Scudetto quando mancano 3 giornate alla fine della stagione

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il programma targato Maracanà ha parlato il noto giornalista Lapo De Carlo che sulla lotta Scudetto ha detto: "Le sensazioni sono che il 90% degli interisti pensa che sia finita per lo Scudetto. Guardando il calendario del Milan un mese fa, dicevi che c'erano signore squadre. Poi vedi il momento dell'Atalanta, che incontrerà il Milan, e pensi che i tre punti possano arrivare. Così come il Sassuolo. Il Verona è l'unica, ma al massimo può fermare il Milan sul pareggio. E' un calendario che non ti fa sperare troppo. Io credo che però l'anno prossimo farà più fatica il Milan. Quest'anno era la squadra dei miracoli, tutti si aspetteranno un passo in più il prossimo anno, anche con una società nuova. E farà molta più fatica".

Sull'Inter

"Prima c'erano altre squadre che avevano creato un certo gap, poi c'è stato lo strappo dell'Inter, poi è ricambiato tutto. Questo era un campionato di imperfette, è questa la verità. L'Inter aveva perso Hakimi, Eriksen e Lukaku e ha messo dentro Dzeko, Dumfries e Correa, non è una squadra che si è rafforzata ma indebolita. E' rimasta competitiva e aveva un Inzaghi che non ha mai lottato per lo Scudetto. Ha fatto errori tipici di chi non ha mai lottato per il titolo".

Sulla Coppa Italia

"Vincerla sarebbe discretamente positiva. Quando ti ritrovi a lottare per lo Scudetto e porti a casa la Supercoppa e lotti con a Juventus per la Coppa Italia, la sensazione non è troppo positiva. Solo la storia dirà quanto sia stata o meno positiva questa stagione. Non vincendo lo Scudetto ha perso almeno tre punti di voto. Se avesse vinto il titolo sarebbe stata da 9". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il programma targato Maracanà dove ha parlato il noto giornalista Lapo De Carlo il quale si è espresso sulla lotta Scudetto.