De Carlo: “Inter campione d’Italia nel derby? La cosa importante è…”

In esclusiva a TMW Radio durante Rotocalcio ha parlato il simpatizzante nerazzurro Lapo De Carlo che ha detto: “ Se l’obiettivo dell’Inter è vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan? Meglio vincerlo prima o dopo, non cambia nulla”.

“È bello vincerlo in casa del Milan, su quello non ci piove, ma la cosa importante è avere una squadra vincente. Se arriva lo Scudetto contro il Milan bene, altrimenti si festeggia dopo. A me interessa avere una squadra che vince.”