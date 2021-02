De Canio: “Pioli era bravo anche quando non allenava il Milan. Ho sempre avuto grande considerazione di lui”

MILANO – Il campionato di Serie A è dominato dal Milan di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic . Un campionato che però vede ben sette squadre distanziati di 12 punti. Chiunque può vincere lo scudetto, qualsiasi squadra può entrare in Champions League o in Europa League. Merito delle formazioni ma soprattutto di chi guida le squadre: gli allenatori. E proprio su quest’argomento, ai microfoni del portale TuttoMercatoWeb.com, Gigi De Canio uno dei tecnici con maggior esperienza. Ecco le sue parole sui tecnici di questa stagione a cominciare da chi lo ha colpito di più: “Credo che Juric stia facendo molto bene e stia confermando quanto di buono fatto vedere l’anno scorso. E poi vorrei citare Stroppa: al di là dell’ultimo posto in classifica, la sua squadra gioca bene, ha fatto vedere un calcio apprezzabile. Gasperini e Pioli sono allenatori che ormai conosciamo bene, sono figure consolidate e sono sempre stati bravi. Pioli è primo in classifica e si sta giocando ottimamente questa chance ma che fosse bravo lo sapevo, ho sempre avuto grande considerazione. Quelli che ho citato magari sono più recenti, più freschi“.

Poi Gigi De Canio ha parlato dei tecnici che hanno avuto un maggior miglioramento. Ecco cosa ha detto l’ex allenatore di Siena e Udinese, tra le altre: “Il ruolo del tecnico è in continua evoluzione, tutti siamo in continua crescita e molto dipende dalle opportunità che ti capitano. Se Pioli avesse la squadra di Stroppa e viceversa, Pioli non sarebbe primo. Quando Pioli non allenava il Milan comunque era bravo lo stesso pur non potendo lottare per lo scudetto. Ripeto, molto dipende dai giocatori a disposizione. De Zerbi? Credo che lui in una big ci sia già, il Sassuolo investe tanto e ha giocatori di valore. Ha dimostrato in questi anni il suo valore“.