Lazaar, niente Milan. Il marocchino è in prova con il Watford

MILANO – “Riteniamo di essere completi. Se non c’è Theo Diogo Dalot ha dimostrato di poterlo sostituire. Comunque mancano ancora 8 giorni e vedremo se ci sarà qualche altra occasione“, queste le parole di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan nel prepartita del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Parole pronunciate a pochi giorni dalla chiusura del mercato ai microfoni di Rai Sport.

Eppure il duo mercato rossonero ha provato a ingaggiare un terzino sinistro. La trattativa più calda era quella per Junior Firpo del Barcellona. I due club si sono sentiti, ma alla fine la trattativa si è arenata. Ronald Koeman, tecnico dei catalani, ha deciso di trattenere il brasiliano. Una decisione che ha sorpreso tutti visto lo scarso minutaggio che gli ha riservato in stagione. La paura dell’allenatore olandese era quella che di non avere ricambi su quella fascia per via di infortuni e covid. L’unica condizione affinché desse il suo benestare all’operazione era la cessione a titolo definitivo a fronte di 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera.

Proprio per questo Maldini e Massara si sono guardati intorno e valutato anche alcuni giocatori offerti. Tra questi Achraf Lazaar. L’ex Palermo e Benevento, durante il mercato invernale, era ancora un giocatore del Newcastle, ma il rapporto con il club si era deteriorato. Infatti nelle ultime settimana è arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale: sembrava davvero vicino l’ingaggio al Milan, ma alla fine così non è stato. Gli uomini mercato del club di via Aldo Rossi, hanno deciso di passare la mano. Per il vice Theo bisognerà aspettare l’estate prossima.

Infatti il calciatore, dopo essersi svincolato, ed essere stato bocciato dal Milan ha deciso di allenarsi con il Watford, club inglese della famiglia Pozzo che milita in Championship, ovvero la Serie B inglese. Nelle prossime ore il tecnico Francisco Muñoz deciderà se tesserarlo fino a giugno, con opzione per la stagione successiva.