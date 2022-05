De Biasi: “Lo Scudetto al Milan è meritatissimo, che rivincita per Pioli”

Il ct dell'Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato del Milan e dello Scudetto vinto domenica all'ultima giornata

Redazione Il Milanista

In esclusiva durante il consueto programma targato Stadio Aperto su Tutto Mercato Web Radio ha parlato il tecnico Gianni De Biasi il quale sulla lotta Scudetto a favore del Milan ha detto: "Lo Scudetto del Milan è meritatissimo, è una rivincita personale di Pioli. Sa gestire le situazioni, non dimentichiamoci che due anni fa stava per essere esonerato e sostituito da Rangnick: è in un ambiente non facile ma ha raggiunto un alto livello, alcune partite di quest'anno sono state spettacolari. Ieri ad esempio nella prima mezz'ora ho visto grande intensità. Vincere non è mai facile".

Ancora sul Milan

"Senza Donnarumma dovevano perdere chissà quanto e invece hanno trovato un portiere eccezionale come Maignan, straordinario pure coi piedi. Cosa ne penso del Milan per il futuro? Bisogna prendere tutto con le molle: per me l'esperienza serve e non a caso due giocatori importantissimi nel Milan sono stati Giroud e Ibrahimovic, una specie di "altri allenatori". Hanno un gruppo di qualità, destinato a migliorare. Pioli? L’uomo è di struttura e cultura, cosa che aiuta. La sua è una leadership serena, perlomeno in pubblico. Bello ieri vederlo abbracciato ai calciatori”.

Infine De Biasi ha parlato dell'Inter

"I nerazzurri hanno pagato quel gol preso in maniera stupida a Bologna che li ha condannati. Potenzialmente erano la squadra più forte, il Milan però vince perché nei momenti cruciali sono stati tranquilli e sereni: meriti a Pioli per questa gestione".

Il giornalista Angelo Carotenuto ha parlato invece di Rafael Leao

Negli studi di Dazn ha parlato il noto giornalista Angelo Carotenuto il quale su Rafael Leao ha detto: "Per me è la sintesi di tanti giocatori, a tratti ricorda Gullit ma ha giocate pure di Sané. E potrebbe segnare pure più gol di quanti ne fa".