Non solo Dazn: anche TimVision cambia i prezzi! Ecco il costo delle offerte

Finalmente, era ora. Dazn ma anche TimVision hanno ufficializzato i prezzi delle nuove promozioni. E spuntano delle importanti novità…

Redazione Il Milanista

Sono stati pubblicati i prezzi delle nuove offerte, sia per quanto riguarda l'emittente via web Dazn che per quanto riguarda il gestore telefonico Tim. Com'era prevedibile, sia Dazn che TimVision hanno deciso di modificare le loro offerte per quanto riguarda la stagione 2022/2023. Nel dettaglio, Dazn ha preferito non discostarsi troppo dalla sua precedente promozione, mentre per ciò che concerne l'emittente telefonico, le promozioni variano a seconda di cosa si voglia includere nel proprio abbonamento. Per coloro che preferiscono scegliere il più classico Dazn, allora sarà necessario semplicemente un piano base da 29,99 € al mese con un successivo piano premium per la modica cifra di 39,99 euro al mese.

TimVision, come detto in precedenza, ha cercato di andare oltre. Inizialmente l'offerta era la seguente: zero euro fino al 31 agosto 2022 per calcio e sport, 19,99 euro al mese dal 1° settembre e per 12 mesi (poi 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023). Ma, visto l'elevato numero di abbondati, Tim ha deciso in fretta e furia di modificare la sua offerta. Questi i prezzi aggiornati: 24,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi successivamente il costo aumenterà a 29,99 euro al mese - questo per ciò che riguarda la promozione calcio e sport. Nello stesso prezzo saranno anche inclusi il solito TimVisionBox insieme con Infinity+ di Mediaset e la visione di ben 12 partite della Champions League.

Ma non finisce qui. Perché Tim ha voluto riservare un'ulteriore offerta ancora più ricca (in tutti in sensi). Per chi vorrà approfittare della promozione TimVision Gold, al costo di 40,99 euro al mese e per i primi sei mesi e, a seguire, 45,99 euro al mese, avrà incluso nell'offerta oltre a Dazn e Infinity, anche Netflix e Disney +. E c'è di più. Infatti, per la visione in contemporanea, TimVision ha specificato un ulteriore novità: "L’offerta TIMVISION Calcio e Sport ti dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN in promozione, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, anche in luoghi diversi, fino al 31.10.2022."

"A partire dal 1 Novembre 2022, potrai associare al tuo account fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla stessa rete Internet della tua abitazione potrai anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, potrai fruire del Servizio DAZN su un unico dispositivo, fermo restando il diritto di associare al proprio account fino a un massimo di due dispositivi supportati".