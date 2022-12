DAZN: Il regalo giusto da mettere sotto l’albero: ecco i dettagli…

DAZN per il Natale ha reso nota una promozione, che potrà presto trasformarsi in regalo per centinaia di persone. Corri a scoprirla!

Redazione Il Milanista

In questo momento il campionato è fermo a causa dei Mondiale in Qatar in corso e bisognerà attendere ancora circa un mese prima di tornare a seguire lo spettacolo della Serie A e degli altri campionati.

In Italia si ricomincerà il 4 gennaio, ma la voglia dei tifosi di tornare a guardare i propri beniamini è molta ed è pronto il countdown. Prima però c’è il Natale e la piattaforma di DAZN ha deciso di cogliere l’occasione per offrire l’abbonamento ad un prezzo speciale in questo periodo, per chi ancora non l’abbia sottoscritto ma non voglia perdersi le emozioni del finale di campionato.

La piattaforma streaming ha deciso di attivare la Promo Natale per tutti coloro che amano lo sport e non abbiano ancora avuto la possibilità di abbonarsi. L’idea può essere sfruttata per un ottimo pensierino natalizio a un amico o un parente appassionato di calcio, o di sport in generale.

Ma in cosa consiste la promozione offerta da Dazn per questo periodo natalizio? Si tratta dell’offerta di una carta prepagata DAZN PLUS da 3 mesi al prezzo speciale di 89,90€ al posto di 99,90€. La promozione è valida fino al 24 dicembre ed esclusivamente nei negozi Unieuro. Si ricorda inoltre che con DAZN PLUS è possibile guardare tutto lo sport offerto dalla piattaforma su ben due dispositivi in contemporanea, anche in due luoghi diversi.