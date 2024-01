CEO DAZN Serie A: “In chiaro? Per i prossimi 5 anni no, ha un valore”

Stefano Azzi , il CEO di Dazn Italia è stato intervistato questa mattina sulle colonne di Repubblica e ha parlato del modello di fruizione sportiva che spera di ottenere nei prossimi anni: "Vogliamo essere il contenitore unico per tutta l'esperienza del calcio che fino a ieri il tifoso viveva su varie piattaforme: guardare la propria squadra, commentare con altri tifosi su Fan Zone, comprare la pizza. E poi acquistare i biglietti per la prossima partita e la maglia del campione, tutto sulla stessa app".

Azzi ha commentato anche la possibilità di trasmettere gratis in futuro la Serie A: "Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso. Comunque allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti: si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di FA Cup sarà grati, basterà registrarsi su Dazn"