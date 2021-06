Davide Lippi: “Se Mourinho sarà il suo tecnico…”

Ecco le parole dell'agente di Spinazzola, Chiellini e Politano Davide Lippi all'inaugurazione del calciomercato

Domani apriranno (finalmente) le porte del calciomercato. Un'occasione per molti di club per rifarsi il look e cedere quei giocatori o non ritenuti indispensabili al progetto della società, o da sacrificare per ragioni di bilancio (come Hakimi per l'Inter). Ma con l'Europeo che si sta giocando alcuni club hanno messo in mostra e in vendita alcune preziose che potrebbero essere vendute solo di fronte a offerte irrinunciabili. Come per Spinazzola, vera sicurezza di Mancini per Euro 2020. A parlare del futuro del giallorosso Davide Lippi, durante n occasione dell'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato: "Sono anni che vado dicendo che Leonardo è un grande giocatore. Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro e credo che qualcuno ora si mangi le mani. In qualche grande squadra c'è stato, in qualche altra c'è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì...".