Davide Calabria: capitano e 150 presenze in Serie A, inizia la sua era

Davide Calabria: capitano e leader indiscusso. Contro l'Udinese debutto con la fascia al braccio e 150esima presenza in Serie A.

Redazione Il Milanista

Davide Calabria è sempre più l'uomo giusto per questo Milan. Lo scorso anno il terzino era stato capitano ben 16 volte come sostituto di Alessio Romagnoli. Contro l'Udinese invece è stata la prima partita ufficiale in cui il numero 2 rossonero è stato titolare con la fascia al braccio.

Nella prima gara di campionato di sabato scorso, Calabria ha festeggiato non solo la prima partita ufficiale da capitano titolare del Milan ma ha anche raggiunto le 150 presenze in Serie A con la maglia rossonera. Una coincidenza perfetta ma anche un'emozione particolare per un ragazzo che ha il rossonero nelle vene fin da quando era bambino. La prestazione del terzino del Milan è stata eccellente. Iniziata con un ottimo spunto in combinazione con Brahim Diaz nell'azione che ha portato al rigore da lui stesso procurato. Dopo pochi minuti, sempre al termine di una bella costruzione corale, Calabria ha servito l'assist, il suo quattordicesimo con la maglia del Milan, per il raddoppio di Ante Rebic. Il tutto condito da una prestazione difensiva molto attenta con Isaac Success che non ha avuto spazio in alcun modo.

Davide Calabria ha "solo" 25 anni ma può fare affidamento su un'esperienza importante maturata nelle ultime otto stagioni rossonere. Il 2 del Milan è cresciuto di pari passo con la squadra, non senza incontrare momenti difficili da cui è uscito con estrema maturità e consapevolezza. Il ragazzo ad oggi ha la piena consapevolezza dei propri mezzi ed ha la grinta giusta per striare il reparto difensivo quando occorre. In fase realizzativa è migliorato a vista d'occhio, crea chiare occasioni da goal, non dimenticando però anche la fase difensiva. Ad oggi quindi il Milan, ha un capitano degno della sua storia.