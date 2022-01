Ufficiale – Davide Calabria è negativo: sarà a disposizione per lo Spezia

Ecco il comunicato del Milan sul ritorno in squadra di Davide Calabria che non risulta più essere positivo al Coronavirus

Oggi il club di via Aldo Rossi ha annunciato la guarigione dal coronaviurs di un altro tesserato: Davide Calabria. Ecco il comunicato ufficiale:

Il terzino destro rossonero nella giornata di ieri aveva pubblicato il seguente sul proprio profilo Instagram: "È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid.

Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto". Ecco il post completo.