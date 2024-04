David: “Le voci di mercato? Non ci penso, sono concentrato sul campo”

L'attaccante del Lille, tra gli obiettivi di calciomercato del Milan, ha parlato del suo futuro e delle voci che lo riguardano. Le parole

Lorenzo Focolari Redattore 17 aprile 2024 (modifica il 17 aprile 2024 | 10:30)

A fine stagione il Milan saluterà Olivier Giroud, destinato a vestire la maglia del Los Angeles Fc. Per questo in estate il fulcro del calciomercato sarà la ricerca del nuovo centravanti. Tra i profili che piacciono alla dirigenza rossonera c'è da tempo Jonathan David. E a proposito del suo futuro, l'attaccante ha parlato ai microfoni di Voix Sports.

Le voci di mercato: "Mi resta ancora un anno di contratto. Sinceramente non ci penso proprio, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci. Sono al Lille e resterò qui finché non firmerò un contratto con un altro club. Per me è sempre stato così".

Sul rinnovo: "Non so se hanno parlato con il mio agente oppure no. Ne parleremo alla fine della stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su ciò che sta succedendo in campo".

