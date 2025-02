D’Aversa: “Gimenez furbo. Si è vista la differenza di esperienza”

L'Empoli ha fatto un grande primo tempo, forse è mancato attaccare meglio la linea alta del Milan. La gara poi è cambiata con l'espulsione : "Ecco, la partita si può commentare parlando della differenza di esperienza tra le due rose. Gimenez è stato furbo. Ma già se sento la parola furbizia c'è qualcosa che non va. Credo che i ragazzi abbiano fatto una grandissima partita. Abbiamo buttato via la superiorità numerica, potevamo gestire meglio la situazione che sul campo avremmo meritato. La squadra ha giocato con coraggio. Sono episodi che determinano la partita e i giudizi della partita stessa".

Cosa si è detto con il tecnico rossonero: "A Conceicao ho detto semplicemente detto che non bisogna sistematicamente chiamare una cosa a favore anche quando non lo è. Ma sono situazioni a caldo, perdere non piace a nessuno. Ma poi ci siamo abbracciati e ci siamo salutati. Mi ha fatto dei complimenti, ma quando si perde è difficile accettarli. Ma non è successo assolutamente nulla, ero un po' nervoso io".