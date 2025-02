Empoli-Milan, le pagelle di Crudeli: “EL BEBOTEEE! Ma che roba ho visto?! Vergogna!!!”

Iniziamo con le pagelle di Empoli-Milan con il solito Mike Maignan, che vive un primo tempo senza essere veramente mai chiamato in causa in maniera attiva. Non può intervenire sulle uniche due (grosse) occasioni dell'Empoli nella prima frazione perché a fermare i toscani e a evitare lo svantaggio del Milan sono prima Walker su Grassi e poi la traversa sulla gran conclusione dell'ex Colombo. Secondo tempo forse ancor più tranquillo per Magic Mike, che al 75' dà anche il là all'azione che porta al gol del raddoppio rossonero firmato da Santiago Gimenez. VOTO: 6