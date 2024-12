D’Aversa: “Una delle migliori prestazioni del Milan, non c’è stata storia”

Ieri sera è andata in scena la 14esima giornata di campionato tra Milan ed Empoli , vinta per 3-0 dai rossoneri.

Al termine della partita l’allenatore dei toscani Roberto D’Aversa ha preso la parola in conferenza stampa. Sulla gara: "Sicuramente il Milan ha fatto una delle migliori prestazioni, ma noi non abbiamo fatto il massimo. C'è stato un atteggiamento non aggressivo, un po' rinunciatario, senza troppa personalità. Questa sconfitta ci deve servire per il futuro. Le assenze non sono una giustificazione per fare quel primo tempo".