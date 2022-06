Decisa la data d’inizio della Serie A Femminile: ecco cosa cambia

Nella giornata odierna è stata decisa la data d’inizio della Serie A Femminile e sono state presentate tutte le modifiche.

Redazione Il Milanista

Nella giornata odierna il Consiglio Federale si è riunito per decidere le date d’inizio della Serie A Femminile 2022/23, della Serie B e del Campionato Primavera. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, la Serie A Femminile inizierà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il Campionato Primavera prenderanno il via il 18 settembre. Nel corso della riunione sono state presentate anche le novità riguardanti il prossimo Campionato Femminile. Vediamo insieme quali sono e come funzioneranno:

La Serie A Femminile infatti sarà costituita da dieci squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, si terranno le consuete gare di andata e ritorno (18 giornate in tutto). Poi nella seconda fase, le squadre che si posizioneranno nelle prime cinque postazioni potranno accedere alla lotta per lo scudetto. In palio c’è ovviamente la vittoria del titolo e le prime due classificare potranno accedere alla UEFA Women’s Champions League. Le ultimi cinque classificate invece dovranno lottare per la salvezza, dove a retrocedere in Serie B sarà l’ultima classificata. La penultima classificata invece sfiderà la seconda squadra della Serie B per giocarsi la permanenza in Serie A.

Le cinque squadre di ogni poule si sfideranno in quattro gare di andata e quattro di ritorno, realizzando così altre dieci giornate. Nella seconda fase le squadre partiranno con i punti ottenuti nella prima fase. Perciò le giornate passano da 28 a 22, questo per favorire un aumento del livello tecnico della competizione soprattutto verso la fine del campionato. Nella zona salvezza si prospettano perciò gare più equilibrate. Inoltre è stata ripristinata la Supercoppain gara unica e non si terrà più la Final Four, perché negli ultimi anni si era trovata a proporre sempre gli stessi scontri diretti. Per il Campionato Primavera invece verranno create due diverse categorie, nelle quali è previsto un meccanismo di promozione e di retrocessione.