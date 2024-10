Ex Milan: tantissimi auguri a Daniel Maldini: compie 23 anni!

Giornata speciale per un ex calciatore rossonero. Parliamo di Daniel Maldini, figlio di Paolo, nota bandiera del mondo meneghino

Giornata speciale per un ex calciatore rossonero. Parliamo di Daniel Maldini, figlio di Paolo, nota bandiera del mondo meneghino. Il ragazzo in questa settimana si è guadagnato la sua prima convocazione in Nazionale maggiore grazie alle prestazioni nell'ultimo anno solare con la maglia del Monza. Oggi Maldini Jr. festeggia proprio nel ritiro Azzurro il suo ventitreesimo compleanno.