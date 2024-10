Daniel Maldini: “Via dal Milan? Una scelta che rispetto, ma…”

L’ex rossonero Daniel Maldini è tornato a parlare del suo addio al Milan. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni

Giulia Benedetti Redattore 19 ottobre - 10:08

Daniel Maldini è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ai microfoni della rosea ha parlato di tante tematiche, anche del Milansua vecchia squadra.

Sul Monza: “Il mio posto nel mondo. Mi sono sentito subito a casa, i risultati si sono visti e si stanno vedendo. Avevo bisogno di stare tranquillo, ma anche di avere più responsabilità. Perché percepirle mi fa stare bene e mi fa sentire vivo e presente. Fa piacere sapere che l’allenatore e i compagni hanno fiducia in te”.

Su Galliani: “Ho percepito la sua voglia di avermi ancora. E per me questo club è sempre stato la prima scelta, in testa avevo solo di tornare”.

Sul Milan: “Se mi aspettavo di restare? È una questione di scelte che rispetto”.

Sul Daniel di oggi: “Ho acquisito più consapevolezza dei miei mezzi. Questo mi fa rendere di più. L’esperienza mi aiuta a bloccare il tempo, a riflettere su quello che è più giusto fare per il mio bene. Autocritico? Forse anche troppo. Cosa mi chiedo? Di non fermarmi, non voglio sedermi. Più timido o riservato? Un po’ entrambe le cose, ma non si tratta né di maleducazione né tantomeno di disinteresse”.

Sulla famiglia: “Nonno Cesare? Sarebbe stato felice per me. E papà Paolo cosa mi ha detto? Non servono parole, ci capiamo con uno sguardo”.