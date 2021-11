Milan, Massara mette gli occhi sul gioiello della Sampdoria

Il Ds Frederic Massara è in cerca di nuovi profili che possano apportare qualità alla propria squadra. Tra questi vi è Damsgaard

Redazione Il Milanista

Il Ds rossonero Federic Massara è impegnato per regalare qualche innesto di spessore alla rosa di Stefano Pioli. Molti sono le questioni che il Ds sta portando avanti anche con l' aiuto di Maldini. Si sta cercando di creare una solidità, rinnovando tutti i calciatori con scadenza contrattuale nel breve e nel medio periodo, per tenere lontano le avanzate dei grandi club. La dirigenza dei diavoli infatti sta cercando di blindare tutte le sue stelle, già molto richieste in Europa. Entro fine anno, Massara vuole chiudere tutte le questioni dei rinnovi. In primis oltre al caso Kessie, anche il prolungamento del terzino francese Theo Hernandez.

Uno dei nomi più caldi che circola a Milanello è quello di Mikkel Damsgaard. Il classe 2000' è un esterno offensivo della Sampdoria. Ed la scorsa estate era già stato sondato dai rossoneri, che poi hanno deciso di tirarsi indietro. La scorsa stagione il calciatore blucerchiato ha mostrato il suo talento, riuscendo a trovare 2 reti e 4 assist. Si è poi messo in luce agli Europei, realizzando anche il goal del temporaneo vantaggio all' Inghilterra in semifinale.

Mikkel è diventato con il goal alla Russia, il più giovane danese in rete nella storia degli Europei con 20 anni e 353 giorni. Ma soprattutto il primo calciatore nato nel 21esimo secolo a segnare agli Europei. Il ragazzo, questa estate di punto in bianco si è trovato a dover sostituire un big come Christian Eriksen, rispondendo in maniera positiva con prestazioni da urlo. La sua caratteristica principale è la grande facilità nel calciare. Con la quale l'esterno ha trovato euro-goal. Il doriano ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Cifra oltre il budget dei rossoneri , ma che è alleviata dal contratto del calciatore. Massara e Maldini dovranno decidere in fretta cosa fare, perché il ragazzo è seguito da top club europei del calibro di Real e Barcellona.