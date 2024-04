Dalot su Leao: “Sono contento della sua crescita, è un ottimo amico”

Intervistato da " Cronache di spogliatoio ", l'ex rossonero Diogo Dalot , terzino del Manchester United , ha rilasciato queste parole su Rafael Leao , suo compagno nel Milan e nel Portogallo : "Lo conosco fin dalle giovanili, quando ci affrontavamo in Portogallo. Sono contento della sua crescita, è veramente una brava persona. Ha mille interessi: canta, segue la moda. E poi ha una passione infinita per il calcio .

Se penso a lui, mi viene in mente il suo sorriso. È un ragazzo che dà atmosfera positiva in uno spogliatoio: mi ricordo una volta quando nevicò a Milanello e lui iniziò una battaglia di palle di neve. È un ottimo amico: non c’è stato un singolo giorno in cui non mi abbia fatto ridere".