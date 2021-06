Dalla Spagna – Richiesta monstre di Sergio Ramos al Milan

Ecco la richiesta monstre che Sergio Ramos avrebbe fatto per vestire la maglia rossonera

Redazione Il Milanista

Il Milan ha già messo a segno parecchi colpi per il prossimo calciomercato. Maldini e Massara, infatti, hanno risolto la questione Donnarumma, salutando e ringraziando il classe '99. Le richieste del suo agente, Mino Raiola, ha infatti chiuso a ogni possibile permanenza del portiere della Nazionale. Il duo mercato rossonero, dopo essersi garantiti la qualificazione in Champions, hanno rotto gli indugi e hanno ingaggiato l'ex portiere del Lille Mike Maignan, neo vincitore della Ligue 1.

Il duo, nella giornata di ieri, ha anche ufficializzato il riscatto da 28 milioni di euro per Fikayo Tomori. Il centrale arrivato in prestito dal Chelsea, ha convinto tutti. A cominciare da Pioli che, nel corso della seconda metà del campionato, lo ha preferito anche al capitano Romagnoli, che ora potrebbe salutare e andare in un altro club.

Ora Maldini e Massara devono solamente sistemare la panchina: serve (e manco poco) un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez. In attacco serve assolutamente un vice Ibrahimovic, ma l'operazione odierna dello svedese potrebbe far cambiare i piani alla società. Eppure il Milan potrebbe mettere la ciliegina sulla torta...

Milan: Sergio Ramos pone le condizioni

In Spagna nelle ultime ore si parla molto del futuro di Sergio Ramos, che ieri ha dato l'addio ufficiale al Real Madrid. I Blancos hanno infatti deciso di non rinnovare il contratto del capitano. Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità che il difensore spagnolo potesse trasferirsi alla Roma, ma José Mourinho ha bloccato sul nascere il sogno mercato: "Solo un top club sarà in grado di soddisfare le sue richieste economiche".

Secondo però quanto riportato dal giornalista di Chiringuito Tv, Josep Pedrerol, sul centrale classe '86 ci sarebbe una pista che porta al Milan. Il centrale avrebbe presentato una richiesta mostre a Maldini e Massara: un biennale da 15 milioni netti all'anno più un bonus di 20 milioni alla firma. Una richiesta complessiva da 50 milioni complessivi. Forse troppi anche per questo Milan.