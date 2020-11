Dalla Colombia: Ospina infortunato. Salta il match contro il Milan?

MILANO– Questa sosta per le nazionali non verrà dimenticata facilmente dal Napoli: ieri la Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso, confermando il 3 a 0 tavolino e il punto di penalizzazione, oggi invece arrivano brutte notizie per il portiere David Ospina. Infatti secondo quanto riportato dal portale colombiano El Deportivo il numero uno azzurro si sarebbe infortunato. Gattuso e co ora sono aspettano novità dagli accertamenti a cui il colombiano si è sottoposto. L’ex portiere dell’Arsenal potrebbe saltare il match contro il Milan.