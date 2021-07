Dal Belgio: Dwomoh si allena da solo. Il Milan ci pensa

Il Milan ha messo nel mirino il giovane centrocampista del Genk Dwomoh. Il classe 2004 piace anche all'Inter

Il capo scout del Milan avrebbe trovato nel Genk un nuovo giocatore: si tratta del centrocampista classe 2004 Pierre Dwomoh . Il belga è un mediano molto dotato a livello fisico e tecnico. Certo non sarebbe aggregato alla Prima squadra, ma alla Primavera di Federico Giunti che la prossima stagione disputerà la Youth League. E sarebbe un rinforzo importante per la rosa del tecnico che oggi comincia il ritiro.

Sul giocatore, nelle ultime ore, si registra anche l'interesse anche dell'Inter di Marotta e Inzaghi come confermato da Tuttosport nell'edizione odierna. Il quotidiano però sottolinea come nella corsa a Dwomoh il Milan resta il club favorito ad acquisirne il cartellino.

Secondo il quotidiano belga Het Belang van Limburg il giovane Dwomoh si starebbe allenando da solo. Il motivo? Un litigio a febbraio con il tecnico del Genk Under 23 Hans Somers che lo ha allontanato dalla squadra e per questo il classe 2004 vorrebbe cambiare club nonostante il contratto fino a giugno 2024.

Al momento però si esclude la possibilità di applicare (e far valere) la "Legge del '78". Ovvero una normativa che prevede il licenziamento dietro pagamento di penale pari alla retribuzione dovuta residua, Un'opzione che permetterebbe di conseguenza a Dwomoh di svincolarsi subito dal Genk. Secondo quanto trapela sarebbe proprio l'entourage del ragazzo a non voler far applicare questo cavillo.