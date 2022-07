Daino: “Il Milan per tenere testa ha bisogno di Tonali della scorsa stagione”

Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan tra le altre, ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, parlando anche di Sandro Tonali.

Redazione Il Milanista

Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan tra le altre, ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, parlando anche di Sandro Tonali. Questo il suo intervento durante la trasmissione A Tutto Mercato su TMW Radio: "Il vero mercato del Milan non è ancora iniziato, anche se va considerato che nelle ultime annate non ha mai fatto grandissime operazioni. Ha sempre cercato trattative per migliorare ed aggiustare costantemente la rosa. Bisogna arricchire ancora alcune zone, come l’attacco di destra, poi mancano un trequartista e forse un vice Theo".

Sulla Juventus:"Per prendere Bremer ha dovuto vendere de Ligt, poi è vero che ha alle spalle una società solida e in grado di investire cifre importanti. Anche gli investimenti devono però essere intelligenti, perché negli ultimi anni alcune operazioni sono state studiate male. Allegri ora ha giocatori con stipendi altissimi che non rientrano più nei suoi piani".

Qualche battuta di Daino anche su Zaniolo e Tonali, due talenti per il futuro della Nazionale: "Cinquanta milioni sono troppi per qualsiasi squadra italiana. Zaniolo lo si potrebbe magari acquistare con una contropartita tecnica. Tra il primo e il secondo anno in rossonero Tonali ha fatto un grande salto di qualità, ora deve ripetersi. Il Diavolo, per tenere testa a Inter e Juventus, ha bisogno del Tonali della scorsa stagione".