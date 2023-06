D’Agostino: “De Ketelaere motivo del malumore in casa Milan”

La notizia dell’esonero di Maldini e Massara ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Arrivata in modo improvviso dopo l’incontro di lunedì tra la dirigenza e Gerry Cardinale, ha colto alla sprovvista i tifosi rossoneri che da subito hanno fatto sentire il loro malumore. Tuttavia c’è anche chi afferma di non lasciarsi prendere dallo sconforto e di vedere cosa succederà prima di giudicare le mosse della società. Di questo avviso è Gaetano D’Agostino , intervenuto durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio.

Sull’addio di Maldini e Massara ha dichiarato : "Sicuro Maldini è un'icona del Milan ed è normale che perdi un punto di riferimento nel parlare di calcio tutti i giorni. Credo che comunque il calcio va avanti, il Milan se ha fatto questa scelta ha fatto le sue valutazioni. Ha vinto il campionato lo scorso anno, è arrivata in semifinale di Champions, c'è una lista lunga di giocatori presi bene. Mi sembra strano che paghino solo loro due”.

Su De Ketelaere ha detto: “Credo nelle potenzialità ad esempio di De Ketelaere, è lui la chiave del malumore in casa Milan e che ha portato all'addio. È un giocatore di 20 anni con grandi potenzialità, deve avere tempo per emergere. Ma ricordiamoci cosa ha fatto Maldini negli anni precedenti. I presidenti di una volta delegavano, adesso l'imprenditore vuole capirci anche di calcio. Ben venga che capiscano il calcio, ma hanno uno strapotere e non capiscono che il calcio è un'altra cosa".