Milan, da oggi è disponibile in pre-order la terza maglia rossonera

Il Milan ha annunciato che da oggi è possibile acquistare in pre-order la terza maglia rossonera, con un bellissimo premio per i tifosi.

Redazione Il Milanista

È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione del Milan, che sabato pomeriggio ha battuto in casa la formazione bianconera per quattro reti a due. Gli uomini di Pioli hanno disputato una buona partita, dimostrando di essere già in una buona forma atletica. L’obiettivo dei diavoli è di lottare ancora per lo scudetto e fare bene in Champions League. I rossoneri sanno che non sarà facile ripetere quanto di buono messo in campo lo scorso anno, ma sono pronti a tentare l’impresa.

Il secondo avversario in campionato sarà la formazione di Gasperini, che da anni si rivela ostica e molto pericolosa. Pioli sta allenando i suoi uomini per arrivare al meglio a questo big match, con la speranza di poter contare sul rientrante Tonali. Nel frattempo la società meneghina ha annunciato sui suoi canali social che da oggi è possibile acquistare in pre-order la terza maglia rossonera. La casacca verrà svelata ai tifosi il 23 agosto e molto probabilmente verrà indossata dai giocatori in occasione della sfida contro il Bologna. In palio c’è la possibilità di vincere un tour a Milanello e di incontrare i propri beniamini.

Ecco il comunicato apparso su acmilan.com: “La nuova AC Milan Third Jersey per la stagione 2022/23 è da oggi disponibile in pre-order su store.acmilan.com! Pre-ordinala ora in versione Authentic e potrai partecipare al concorso che permetterà a tre fortunati vincitori un'esclusiva visita per due persone a Milanello dove potranno assistere all'allenamento e incontrare una selezione di giocatori. Per partecipare al concorso si dovrà portare a termine la procedura d'acquisto su store.acmilan.com utilizzando le proprie credenziali MyMilan. Una volta completato il pre-ordine si dovrà accedere a together.acmilan.com, effettuare l'accesso con le proprie credenziali MyMilan e selezionare l'iniziativa "PRE-ORDER & WIN-3rd Jersey" accettando il regolamento. Pre-ordina la maglia Third entro le 8.59 del 23 agosto e prova a vincere l'esperienza unica di entrare a Milanello e incontrare i tuoi Campioni!”