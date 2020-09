Da Milanello, il report di ieri: vittoria per 4-2 in amichevole sul Novara

Milan, 4-2 in amichevole al Novara

MILANO – (fonte: acmilan.com) Buona la prima, in amichevole, per i rossoneri. A Milanello, Novara battuto 4-2. È stata solo una sgambata di inizio stagione, ma non sono mancate indicazioni e segnali utili. Anche le difficoltà, visto che la squadra di Mister Pioli si è trovata sotto 0-2 per poi rimontare nel secondo e terzo mini-tempo. Un test positivo per cominciare a riassaporare il campo, nel pieno della preparazione estiva, in attesa degli impegni ufficiali di questo mese. L’avversario, che gioca in Lega Pro e nella scorsa stagione non è andato molto lontano dalla promozione in Serie B, ha sorpreso il Diavolo in avvio. Poi, nel corso della gara, è uscita la qualità superiore di Ibrahimović e compagni. Da segnalare la doppietta di Paquetá, nel vivo di tutte le azioni da gol, come le reti di Laxalt e Calabria, come le prestazioni di Roback e Kalulu. Ora il Milan continuerà ad allenarsi in vista dell’esordio nelle qualificazioni di Europa League in programma il prossimo 17 settembre, quando andrà a far visita allo Shamrock Rovers a Dublino.