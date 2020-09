Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Rossoneri al lavoro anche questa mattina a Milanello: colazione alle 9.30 a precedere la sessione di lavoro in programma per oggi.

Attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo – il rialzato alle spalle degli spogliatoi – per la prima parte dell’allenamento, dedicata al lavoro fisico-atletico con una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità.