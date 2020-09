Da Milanello, il report del 29 settembre 2020: obiettivo Europa League

Le ultime notizie da Milanello

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Mister Pioli al rientro dalla vittoriosa trasferta di Crotone, la squadra è tornata al lavoro questa mattina a Milanello per preparare l'impegno di giovedì contro il Rio Ave.

IL REPORT

Rossoneri in campo alle 10.30 per iniziare l’attivazione muscolare seguita, sul ribassato alle spalle degli spogliatoi, da un lavoro tecnico-tattico grazie ad una serie di esercitazioni fatte di passaggi, aperture, cross e tiri in porta. Successivamente, la squadra ha proseguito la seduta con un possesso palla e una partitella finale a campo ridotto.