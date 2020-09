Da Milanello, il report del 19 settembre 2020: prosegue la preparazione pre Bologna

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Rossoneri al lavoro ieri pomeriggio a Milanello per iniziare la preparazione per il debutto in campionato di lunedì 21 settembre a San Siro contro il Bologna alle ore 20.45.

IL REPORT

Squadra in campo alle 15.30, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra: il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. Esercitazioni tecniche abbinate a lavoro aerobico per proseguire l’attività, che si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.