Da Milanello, il report del 18 settembre 2020: squadra subito al lavoro

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Rientrati in nottata da Dublino, dopo aver battuto 2-0 lo Shamrock Rovers ed essersi qualificati al terzo turno preliminare di Europa League, i rossoneri sono tornati al lavoro questa mattina. A Milanello erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

In palestra, per il consueto lavoro defaticante, i titolari del Tallaght Stadium. In campo, invece, il resto della rosa ha giocato una partitella di allenamento (tre tempi da 20 minuti) con la formazione Under 18. Di seguito l’undici schierato da Mister Pioli: Tătărușanu; Kalulu, Duarte, Pobega, Laxalt; Krunić, Tonali; Díaz, Maldini, Rebić; Colombo. Alla fine del primo tempo, Paquetá ha preso il posto di Díaz. 3-1 il risultato finale grazie alle reti di Maldini, Colombo e Paquetá.