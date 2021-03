Da Milanello, il programma del 30 marzo 2021: allenamento pomeridiano

MILANO – Dopo la vittoria per 2-3 sul campo della Fiorentina, il Milan ha iniziato a preparare il prossimo impegno: al rientro dalla sosta per le nazionali in campionato il club rossonero ospiterà la Sampdoria, nel match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma sabato 3 aprile alle 12:30 a San Siro.

Il programma di oggi prevede ancora un solo allenamento pomeridiano.

Nella giornata di ieri, come riportato da acmilan.com, invece, a Milanello è successo questo: rossoneri a Milanello ieri mattina: ritrovo per colazione, poi l’allenamento odierno sempre a ranghi ridotti. Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, prima di uscire sul campo dove il gruppo, anche oggi integrato da alcuni ragazzi della Primavera, ha proseguito l’allenamento con una parte atletica. La seduta è proseguita con le esercitazioni tecniche e il lavoro sul possesso. Una partitella su campo ridotto, con le porte piccole, ha chiuso la sessione odierna.

Le parole di Pioli

"La delusione per l'eliminazione in Europa è stata forte, ma le prestazioni delle due partite ci hanno dato ancora più certezza. Oggi era difficilissimo perchè eravamo stanchissimi. I ragazzi sono stati bravi a raschiare il barile fino in fondo e a portare a casa questa vittoria. Io esulto sempre quando segniamo e quando vinciamo. Più andremo avanti, più le partite peseranno. Le giornate sono sempre meno e la lotta è ancora apertissima. Sapevamo che oggi non potevamo essere belli e brillanti, ma l'importante era tornare alla vittoria e lo abbiamo fatto bene. Ibra fa bene a parlare di scudetto perchè siamo ancora lì. Quello che ci siamo detto è che noi vogliamo provarle a vincere tutte. Il nostro futuro dipende da noi. Oggi con il Benevento che batte la Juve abbiamo avuto l'ennesima conferma della difficoltà di questo campionato, specie ora in cui tutti hanno bisogno di punti. Noi siamo partiti con altri obiettivi. Dovevamo arrivare nelle prime 4. Ora siamo lì e ci giochiamo tutto quello che c'è da giocare. Tutti i record battuti non varranno nulla se non faremo al meglio queste 10 partite che restano Ripeto, 7 squadre fortissime e solo 4, a fine stagione, saranno contento".